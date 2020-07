A negociação do meia Nathan do Chelsea, da Inglattera, para o Atlético-MG renderá uma grana extra ao Athletico.

O jogador de 24 anos, revelado pelo Furacão, teve seus direitos econômicos comprados pelo Galo junto ao clube inglês por 3 milhões de euros (cerca de R$ 17,9 milhões na cotação atual) na última quarta-feira (1º).

Com isso, o Rubro-Negro tem direito a 2,75% da transação, referentes ao Mecanismo de Solidariedade da Fifa, que visa justamente valorizar os clubes formadores. Sendo assim, o Athletico tem direito a receber cerca de R$ 490 mil como clube que revelou o jogador.

Nathan chegou ao CT do Caju em 2009, aos 13 anos, e permaneceu no clube até maio de 2015, quando foi vendido por cerca de 3 milhões de euros para o Chelsea.

A saída do Furacão, por sinal, aconteceu após uma batalha judicial em torno de uma possível renovação contratual que levou ao afastamento dele do time.

Apesar de ter saído da Arena da Baixada com status de “joia”, Nathan nunca se firmou no futebol europeu. Ele nunca entrou em campo pelo Chelsea, mas acabou emprestado para Vitesse, da Holanda, Amiens, da França, e Belenenses, de Portugal, antes de ser contratado, também por empréstimo, pelo Atlético-MG, em 2018.

Mecanismo de Solidariedade da Fifa

A quantia a ser paga pelo clube comprador, no caso o Atlético-MG, ao clube formador, neste caso o Athletico, é calculada de forma proporcional ao período em que o atleta passou no CT do Caju, de acordo com as seguintes disposições:

Temporada do 12º aniversário: 0,25% do valor total

Temporada do 13º aniversário: 0,25% do valor total

Temporada do 14º aniversário: 0,25% do valor total

Temporada do 15º aniversário: 0,25% do valor total

Temporada do 16º aniversário: 0,5% do valor total

Temporada do 17º aniversário: 0,5% do valor total

Temporada do 18º aniversário: 0,5% do valor total

Temporada do 19º aniversário: 0,5% do valor total

Temporada do 20º aniversário: 0,5% do valor total

Temporada do 21º aniversário: 0,5% do valor total

Temporada do 22º aniversário: 0,5% do valor total

Temporada do 23º aniversário: 0,5% do valor total

