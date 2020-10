Reação. Essa é a única expectativa do Athletico para o jogo deste sábado (17), às 19h, contra o Atlético-GO, no Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia.

publicidade

Sem vencer há quatro jogos no Brasileirão – cinco contando a Libertadores –, o Furacão ocupa uma posição bastante aquém de sua expectativa e investimento: com 15 pontos e 33% de aproveitamento, é o 18º colocado, encravado na zona de rebaixamento.

Para efeito de comparação, o Atlético-GO, que tem investimento muito menor e recentemente negociou dois titulares para o Athletico (Jorginho e Renato Kayzer), é o nono colocado, com 21 pontos.

Quarta pior campanha nos pontos corridos

A campanha atual é a quarta pior do clube na história da Série A nas primeiras 16 rodadas – o Rubro-Negro jogou 15 vezes, já que o jogo com o líder Atlético-MG, na sexta rodada, foi adiado por causa das finais do Campeonato Mineiro.

Há dois anos, em 2018, o Athletico tinha apenas 13 pontos no mesmo período. Em 2011, quando foi rebaixado à Série B, a pontuação era de 12 pontos, exatamente o mesmo número obtido em 2009, quando se safou nas últimas rodadas.

publicidade

A sequência ruim atual começou no empate com o Jorge Wilstermann em casa, que valeu a vaga no grupo C da Libertadores. Depois, o time do técnico Eduardo Barros perdeu para o Flamengo, empatou com o Ceará, e foi derrotado por Internacional e Corinthians. Nesse período, dois gols marcados e três sofridos.

Nikão relacionado e Santos de volta

Principal jogador do Athletico, o meia Nikão foi relacionado para enfrentar o Dragão. Ele não atua há mais de um mês, desde 12 de setembro, quando torceu o tornozelo no Atletiba da 10ª rodada.

Assim como o camisa 11, o goleiro Santos também está de volta. O arqueiro volta a ocupar a titularidade depois de duas partidas na reserva da seleção brasileira. Desta forma, Jandrei volta para o banco de reservas.

O volante Erick, por outro lado, desfalca a equipe porque está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O lateral-esquerdo Márcio Azevedo e o meia Jorginho seguem fora, por lesão.

No escuro: Atlético-GO x Athletico

Atlético-GO x Athletico não terá transmissão na TV para o Brasil, apenas para o exterior. A Tribuna acompanha a partida em tempo real.

O jogo poderia ser transmitido pela Globo, mas ficou fora da frade por opção da emissora. Como os times venderam os direitos de TV fechada para canais diferentes (SporTV e TNT), o duelo também não estará nesta mídia – mesmo caso do pay-per-view (PPV). Mas, neste caso, o Furacão não negociou seus direitos com o Premiere.

Ficha técnica

BRASILEIRÃO

17ª rodada

17/10/2020

Atlético-GO x Athletico



Atlético-GO

Jean; Dudu, João Victor, Éder e Natanael; Willian Maranhão, Marlon Freitas e Chico; Janderson, Zé Roberto e Matheuzinho (Matheus Vargas). Técnico: Eduardo Souza.



Athletico

Santos; Khellven, Thiago Heleno, Pedro Henrique, Abner; Wellington, Christian, Cittadini (Ravanelli); Nikão, Carlos Eduardo e Kayzer. Técnico: Eduardo Barros.



Local: Estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia.

Horário: 19h.

Árbitro: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro.

Assistentes: Jean Marcio dos Santos e Vinicius Melo de Lima.

+ Mais do Furacão:

+ Clubes usam redes sociais e se aproximam dos torcedores na pandemia

+ A decisiva rodada do final de semana para Athletico, Coritiba e Paraná

+ MP do mandante já era? Media provisória perdeu validade no congresso

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?