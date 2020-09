Pela quarta vez neste Brasileirão, o Athletico entra em campo sem transmissão de televisão ou streaming para o território nacional. O duelo desta quarta-feira (2), às 20h30, na Arena da Baixada, é contra o Red Bull Bragantino, pela sétima rodada da competição.

O Furacão tenta evitar a quinta derrota consecutiva. Sem o técnico Dorival Júnior, demitido após a derrota para o São Paulo, o time será comandado pelo interino Eduardo Barros.

Com quatro reveses seguidos, o Rubro-Negro despencou na tabela e agora é o 13º colocado, se distanciando do G6. Por isso, uma vitória é fundamental pro time também não se aproximar ainda mais da zona de rebaixamento.

Para a partida, Barros terá desfalques importantes, em todos os setores do campo.

Do outro lado, o Braga também vem com um técnico provisório: o auxiliar Marcinho assumiu no lugar de Felipe Conceição, mandado embora com uma vitória em seis rodadas.

O jogo poderia ser exibido na TV aberta, mas não foi selecionado pela Globo, dona dos direitos dos times nessa mídia. Por outro lado, não há transmissão na TV fechada porque os clubes têm acordos com empresas diferentes: o Furacão é ligado à TNT, do grupo Turner, enquanto o Braga assinou com o SporTV.

Já no pay-per-view (PPV), os donos da casa não fecharam contrato para ter suas partidas transmitidas, enquanto o Bragantino é exclusivo do Premiere. A diretoria atleticana até brigou na Justiça para poder mostrar seus jogos como mandante no streaming próprio, mas vem recebendo decisões negativas envolvendo a Medida Provisória 984.

A única partida exibida no Furacão Play foi contra o Goiás, pela segunda rodada. Na ocasião, o Athletico conseguiu um mandado de segurança cerca de 20 minutos antes do apito inicial. Os duelos contra Fortaleza, Fluminense e São Paulo ficaram “no escuro”. A TNT mostrou os jogos contra Santos (menos para São Paulo) e Palmeiras (menos para o Paraná).

Jogo terá transmissão no exterior

Athletico x Red Bull Bragantino será exibido para fora do Brasil. Os direitos internacionais do campeonato foram vendidos por todos os time das Séries A e B para a empresa Global Sports Rights Management (GSRM), que controla todas mídias até 2023: TV aberta, TV fechada, pay-per-view, internet e OTT/streaming.

Já o consórcio Zeus Sports Marketing/Stats Perform garantiu os direitos internacionais para streaming for betting (transmissão para sites de apostas).

Apesar de oficialmente o jogo só estar disponível para fora do Brasil, dificilmente o sinal não será pirateado. Isso aconteceu em todos os jogos que ficaram sem transmissão para o Brasil.

O duelo também terá cobertura no Tempo Real da Tribuna do Paraná.

Ficha técnica

BRASILEIRÃO

7ª rodada

02/09/2020

ATHLETICO x RED BULL BRAGANTINO

Athletico: Santos; Khellven, Pedro Henrique (Aguilar), Lucas Halter e Abner; Wellington (Christian), Richard e Léo Cittadini; Pedrinho, Bissoli e Geuvânio.

Técnico: Eduardo Barros

Red Bull Bragantino: Cleiton; Weverton (Aderlan), Léo Ortiz, Fabrício Bruno (Realpe) e Edimar; Ryller (Raul), Matheus Jesus e Lucas Evangelista; Artur, Morato e Chrigor (Claudinho).

Técnico: Marcinho

Local: Arena da Baixada

Horário: 20h30

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (FIFA-RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira (RJ)

