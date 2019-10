Um jogão. É o que se espera do confronto deste domingo (13) entre Athletico e Flamengo, às 16h, na Arena da Baixada, pelo Campeonato Brasileiro. O atual campeão da Copa do Brasil e o grande favorito para o título nacional se encontram numa partida que atrai a atenção do País inteiro, esperançoso de acompanhar um confronto em que o futebol, acima de tudo, saia vencedor.

Com a temporada garantida por conta do título da Copa do Brasil, o Furacão joga até o fim do Brasileirão para mostrar as razões da conquista. Se havia alguma necessidade de provar isso, ficou evidente no empate com o Corinthians em 2×2 na quinta-feira (10) – um futebol envolvente, que criou um sem-número de oportunidades e que só não venceu por conta de duas falhas defensivas.

Do outro lado, o time mais badalado do momento – se é que o Flamengo algum dia deixou de ser o time mais badalado do momento. Sob o comando de Jorge Jesus, o time carioca embalou uma arrancada irresistível, que o colocou com oito pontos de vantagem no Brasileiro e candidataço ao título da Copa Libertadores. A forma super agressiva de jogar encanta a torcida e os críticos.

E quem conseguiu parar esse time? O Athletico. Na caminhada do título, eliminou o Flamengo após dois empates em 1×1, na Arena e no Maracanã. Na partida do Rio de Janeiro, chegou perto de vencer, graças ao estilo de alta velocidade que o time de Tiago Nunes tem em seu DNA. E também deixou claro que a única maneira de encarar o time de Jorge Jesus é jogando – porque se o adversário ficar na defesa, o Mengo passa por cima.

Por isso se espera uma partida espetacular. Como o Athletico é ainda mais propositivo jogando em casa, há uma expectativa em saber como o Flamengo vai se portar. E, da mesma forma, espera-se como o Furacão vai administrar a possibilidade de o time carioca resolver botar pressão desde o início. De uma forma ou de outra, haverá dois times querendo o ataque, buscando a vitória.

Mesmo sem Santos, Jonathan, Lucas Halter, Robson Bambu, Pedro Henrique Nikão e Bruno Guimarães, o Furacão não vai mudar sua postura. “Vai ser um grande espetáculo para o torcedor, um jogo de intensidade e que certamente será um momento especial da temporada para todos nós”, comentou Tiago Nunes, que já negocia sua renovação com o clube para a temporada 2020.

Em campo, ele mantém praticamente todo o time que empatou com o Corinthians, mas com a entrada de Lucho González no meio no lugar de Erick. “Gosto de jogar contra equipes que atacam. O Flamengo não muda seu estilo, vai nos pressionar, mas nós também vamos. Queremos vencer o Flamengo, esse ano não conseguimos vencê-los”, finalizou o treinador rubro-negro.

Ficha técnica

BRASILEIRÃO

2º Turno – 25ª Rodada

ATHLETICO x FLAMENGO

Athletico

Léo; Madson, Thiago Heleno, Léo Pereira e Márcio Azevedo; Wellington, Léo Cittadini e Lucho González; Marcelo, Rony e Thonny Anderson.

Técnico: Tiago Nunes

Flamengo

Diego Alves; Rafinha, Rhodolfo, Pablo Marí e Renê; Willian Arão, Gerson e Everton Ribeiro; Reinier, Vitinho e Bruno Henrique.

Técnico: Jorge Jesus

Local: Arena da Baixada

Horário: 16h

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Helton Nunes (SC) e Éder Alexandre (SC)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)