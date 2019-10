Com o nome em alta no futebol brasileiro, o técnico do Athletico, Tiago Nunes, garantiu que vai encerrar a temporada no Furacão, mas que no fim do ano vai analisar quais os melhores rumos para sua carreira. Após o empate em 2×2 com o Corinthians, na noite de quinta-feira (10), em Itaquera, o treinador falou sobre possíveis propostas que vem recebendo de outros times.

Com uma trajetória vitoriosa no Rubro-Negro, comandando a equipe principal na conquista da Copa Sul-Americana, na Levain Cup e na Copa do Brasil, Tiago Nunes vem sendo especulado como possível substituto de Odair Hellmann no Internacional. Anteriormente, há alguns meses, o técnico já tinha sido procurado pelo Atlético-MG.

O comandante acredita ser natural ver seu nome envolvido em possíveis projeções de outras equipes grandes no cenário brasileiro. “Sei que tenho uma importância no processo, por ser treinador e estar há algum tempo à frente do comando da equipe. Vejo isso com a tranquilidade enorme de quem já passou por 22 clubes, que já foi demitido muitas vezes e viveu esse sentimento de expectativa”, explicou.

O técnico de 39 anos afirmou que tem a maturidade suficiente para não se sentir pressionado com essas especulações e que fica no Athletico até o fim de seu contrato. Nunes ainda garantiu que não foi procurado pelo Internacional. “Hoje encaro com uma naturalidade gigantesca, não tenho pressa para nada. Tenho contrato em vigor até dezembro com o Athletico e vou cumprir com tranquilidade. Não recebi nenhum tipo de contato”, comentou.

Em entrevistas anteriores, o treinador comentou que aguarda a situação de saúde do presidente do Conselho Deliberativo do Athletico, Mario Celso Petraglia, melhorar para que as conversas sobre a renovação do contrato irem adiante. Sem garantias de que seguirá no Furacão nos próximos anos, a certeza apenas é de que a permanência no clube até o fim da temporada garantida. Dessa forma, o objetivo de Nunes será voltar todas suas atenções ao desempenho do time na Série A nos próximos meses. “É foco no Athletico, no Brasileiro e a partir de dezembro vou parar para pensar no que acontece”, finalizou.