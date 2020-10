Sem vencer há quatro jogos – um pela Libertadores e três pelo Brasileirão –, o Athletico encara o pressionado Corinthians nesta quarta-feira (14), às 21h30, na Arena da Baixada. A equipe paulista, que estreia o técnico Vagner Mancini, venceu uma vez nas últimas nove rodadas da Série A, com 25,9%.

publicidade

Empatados com 15 pontos, Furacão e Timão brigam contra o rebaixamento após 16 rodadas. Com uma vitória a mais (4 contra 3), o Rubro-Negro ocupa a 15ª colocação, enquanto o rival é o 17º – primeiro time da ZR. Os paranaenses também tem um jogo a menos (adiado da sexta rodada, contra o líder Atlético-MG).

O confronto direto no Joaquim Américo tem outro ponto similar entre os adversários. O Athletico é o dono do segundo pior ataque da competição, com apenas 11 gols marcados, enquanto o Corinthians, apesar de ter balançado a rede 17 vezes, marcou somente sete nas últimas nove rodadas.

“Temos que continuar trabalhando e continuar insistindo”, disse Barros após a derrota para o Inter no último domingo, destacando que seu time tem criado chances, mas precisa caprichar na conclusão das jogadas.

Athletico terá dois retornos

O Furacão ainda não conta com Nikão, que se recupera de entorse no tornozelo, mas tem dois retornos diante do Timão. O volante Wellington e o atacante Geuvânio, que cumpriram suspensão contra o Internacional, foram relacionados pelo técnico Eduardo Barros.

publicidade

Na escalação, o meia Ravanelli, que tem entrado bem nas partidas, pode aparecer entre os titulares pela primeira vez.

Transmissão

Athletico x Corinthians terá transmissão da TV Globo (SP, CE e AL). Quem está no Paraná pode acompanhar pelo Furacão Play, streaming do clube para sócios. A Tribuna acompanha em tempo real.

Ficha técnica

BRASILEIRÃO

16ª rodada

14/10/2020

Athletico x Corinthians



Athletico

Jandrei; Jonathan, Thiago Heleno, Pedro Henrique e Abner; Wellington, Erick, Christian e Léo Cittadini; Fabinho e Renato Kayzer. Técnico: Eduardo Barros.



Corinthians

Walter; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Lucas Piton (Sidcley); Gabriel (Ramiro), Éderson, Cazares, Mateus Vital e Léo Natel; Jô. Técnico: Vagner Mancini.



Local: Arena da Baixada.

Horário: 21h30.

Árbitro: Savio Pereira Sampaio.

Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade e Jose Reinaldo Nascimento Junior.

+ Mais do Furacão:

+ Ver futebol fica cada vez mais caro com mudanças

+ Após boa atuação, Ravanelli pode ser opção no time do Athletico

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?