Sem vencer há três rodadas no Brasileirão, o Athletico conta com dois retornos para encarar o Corinthians nesta quarta-feira (14), às 21h30, na Arena da Baixada.

O volante Wellington e o atacante Geuvânio, que não participaram da derrota por 2×1 para o Internacional, no último domingo (11), podem voltar ao time após cumprirem suspensão automática.

O meia Nikão, por outro lado, já voltou a treinar com a equipe, mas ainda não foi relacionado pelo técnico Eduardo Barros. O jogador não atua desde o dia 12 de setembro, no clássico Atletiba, por causa de um entorse no tornozelo.

Convocado para a seleção brasileira, o goleiro Santos segue fora da equipe. Já o lateral-esquerdo Márcio Azevedo e o atacante Vitinho desfalcam o time por lesão.

O provável time do Furacão tem: Jandrei; Jonathan, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Wellington, Erick, Christian e Léo Cittadini (Ravanelli); Geuvânio (Carlos Eduardo) e Renato Kayzer.

O Rubro-Negro é o 15º colocado da Série A, com 15 pontos – mesma pontuação do Corinthians, que abre a zona de rebaixamento. O time, no entanto, tem um jogo a menos, contra o Atlético-MG, adiado da sexta rodada.

