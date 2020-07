O Athletico renovou o contrato do atacante Walter até fevereiro de 2021, período em que o Brasileirão de 2020 será encerrado. O novo vínculo foi feito já que o atacante sequer iria entrar em campo com o contrato que possuía – até 6 de agosto.

publicidade

Como o jogador não pode ser inscrito na disputa do Campeonato Paranaense, restaria apenas o Brasileirão, que terá início no dia 9 de agosto. Com isso, o atleta teve seu vínculo prorrogado.

Mesmo com a renovação, Walter não poderá entrar em campo pela fase de grupos da Libertadores. A competição internacional retornará em setembro, mas, só contará com novos inscritos a partir das oitavas de final.

Walter também poderá entrar em campo pela Copa do Brasil, já que o Rubro-Negro entra direto nas oitavas de final da competição, programada para outubro.

+ Mais do Furacão:

+ Athletico encaminha as renovações de jogadores experientes do elenco

+ O Paranaense voltou; relembre como parou e onde assistir

+ Cristian Toledo: Chegou a hora da volta do Paranaense. Só nos resta torcer

publicidade

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?