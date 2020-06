Após a proibição, no último sábado (13), de treinos de clubes de futebol em Curitiba por decreto municipal, por causa do avanço da pandemia do coronavírus, o Athletico poderá retornar aos treinos na terça-feira (16). É o que garante o secretário municipal de de Esportes, Lazer e Juventude, Emilio Antonio Trautwein.

“É uma questão de estar enquadrado nos protocolos. Se seguir toda a regulamentação traçada e todos os cuidados, ele continua as atividades”, disse o secretário, em entrevista à rádio Banda B.

Após a repercussão do novo decreto municipal, novas reuniões foram feitas nessa segunda-feira (15) e algumas atividades devem ser liberadas em breve novamente, como academias. Enquanto aguardava uma nova decisão da prefeitura de Curitiba, o Furacão não teve treinos no CT do Caju.

Vale lembrar que Coritiba e Paraná, por terem seus centros de treinamentos na região metropolitana, seguiram com as atividades normais, assim como os clubes do interior.

Assim os clubes seguem treinando de olho no retorno do Campeonato Paranaense, mas ainda sem saber quando isso ocorrerá. Em entrevista para a rádio Transamérica, o secretário de Saúde do Estado do Paraná, Beto Preto, admitiu que o cenário é desfavorável para a volta da competição no início de julho.

