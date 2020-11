Enfim, a vitória. Após 11 jogos (sete apenas no Brasileirão), o Athletico voltou a vencer e superou o Fortaleza por 2 a 1, na Arena da Baixada, pela abertura do returno do Brasileirão. Os gols foram de Bergson para o Leão do Pici. Carlos Eduardo e Renato Kayzer viraram para o Furacão, sendo o segundo deles aos 46 minutos do segundo tempo.

O Athletico chega aos 19 pontos e ainda não sai da zona do rebaixamento. O próximo desafio do Furacão será contra o Goiás no sábado (14), às 17h, no Estádio da Serrinha.

O Athletico fez um primeiro tempo muito ruim. Erros de passes, erros individuais, falta de criatividade e nenhuma chance clara de gol. O Fortaleza, por sua vez, aproveitou a fase do adversário e fez do contra-ataque sua principal arma.

Aos quatro minutos, após erro na saída do Santos, Bergson ficou com a bola, driblou e chutou para o gol, mas o zagueiro Pedro Henrique se jogou na bola e salvou o que seria o primeiro gol do Fortaleza. Aos 7′, Osvaldo recebeu na área, driblou a defesa, mas chuta para fora.

Com tantas chances criadas, o Fortaleza chegou ao gol aos 17. Bergson recebeu passe de Gabriel Dias na área e só mandou para as redes. Lei do ex. O Leão do Pici seguiu melhor no primeiro tempo e quase ampliou com David. Em nova falha de Santos, o atacante adversário cabeceou livre para o gol, mas o zagueiro Pedro Henrique salvou em cima da linha mais um vez.

Na saída para o vestiário, os jogadores do Athletico se reúnem no gramado e conversam duramente. A reunião deu certo, porque no segundo tempo o Furacão voltou melhor. As entradas de Abner, Christian e Carlos Eduardo deram novo gás ao time, que empatou aos 16 minutos. Carlos Eduardo recebeu passe de Kayzer pela esquerda e mandou para as redes. Antes, o Fortaleza ainda teve um gol anulado de Bergson por impedimento.

Já nos acréscimos, aos 46 minutos do segundo tempo, Renato Kayzer chutou forte, a bola teve um leve desvio e morreu nas redes. Fim do jejum e alívio na Baixada.

Ficha técnica

BRASILEIRÃO

20ª RODADA

07/11/2020

ATHLETICO 2 X 1 FORTALEZA

Athletico: Santos; Khellven (Christian), Pedro Henrique, Thiago Heleno e Márcio Azevedo (Abner); Wellington, Erick e Léo Cittadini (Canesin), Nikão, Reinaldo (Carlos Eduardo) e Renato Kayzer (Felipe Aguilar). Técnico: Paulo Autuori.

Fortaleza: Felipe Alves, Gabriel Dias, Paulão, Jackson e Bruno Melo; Juninho, Felipe, Romarinho (Marlon), Osvaldo (Yuri César), David (Ronald) e Bergson (Wellington Paulista). Técnico: Rogério Ceni

Gols: Bergson, aos 17 do 1ºT; Carlos Eduardo, aos 9 do 2ºT e Renato Kayzer, aos 46 do 2ºT

Cartões amarelos: Wellington e Fernando Canesin (CAP); Jackson e Bergson (FOR).

Local: Arena da Baixada



Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Éder Alexandre (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Braulio da Silva Machado (FIFA-SC

