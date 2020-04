Sem bola rolando, o Athetico segue atento ao mercado em busca de reforços para a sequência da temporada. E de olho na futura geração, o Furacão sonda o meia Ramiro Vaca, de 20 anos, do The Strongest. As informações são da imprensa boliviana.

O jogador, inclusive, já teria uma proposta do Rubro-Negro, que concorre com Sevilla e Barcelona. Os dois clubes espanhóis observam o atleta de perto e a chance de jogar na Europa pode atrair o garoto, que, apesar de novo, já vem ganhando experiência.

Vaca já disputou seis jogos pela seleção da Bolívia, sendo dois deles na Copa América de 2019 – um deles na derrota por 3×0 para o Brasil -. Além disso, já jogou pelo país o Sul-Americano sub-20 de 2017 e 2019.

Revelado pelo Quebracho, o meia foi contratado pelo The Strongest em 2017. Desde 2018 é titular do time e nesta temporada disputou 34 jogos e marcou cinco gols.

Na Libertadores, jogou uma partida e deu uma assistência (veja no vídeo abaixo), mas a equipe foi eliminada na fase preliminar pelo Atlético Tucumán, da Argentina, nos pênaltis, após uma vitória e uma derrota por 2×0.

