A madrugada desta segunda-feira (7) foi conturbada para a delegação do Athletico. Após a derrota para o Vasco, na noite do último domingo, em São Januário, a equipe foi recebida em Curitiba sob protestos de cerca de 50 torcedores no Aeroporto Afonso Pena.

A manifestação foi pacífica e acompanhada de perto por policiais militares.

Cerca de 50 torcedores do #Athletico receberam sob protesto os jogadores do clube após mais uma derrota no #Brasileirao2020, nesta madrugada de 7/9, em Curitiba. Não há relatos de violência. O clube está a uma posição da ZR. pic.twitter.com/rRpMjHQHiN — Napoleão de Almeida – Instagram: @napoalmeida (@napoalmeida) September 7, 2020

Sem vencer há seis partidas, o Furacão ficou na porta da zona do rebaixamento. Apenas um ponto separa a equipe rubro-negra da temida ZR. A equipe do técnico interino Eduardo Barros busca a reabilitação no Brasileirão diante do Botafogo, na próxima quarta-feira (9), às 17h30, na Arena da Baixada.

