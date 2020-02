Com três gols do atacante Pedrinho, o Athletico se recuperou no Paranaense. Neste sábado (15), o time de aspirantes venceu o Toledo por 3 a 0, na Arena da Baixada, e encerrou a sequência de três jogos sem vitória.

