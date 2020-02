O Athletico embarca na noite desta sexta-feira para Brasília, onde encara o Flamengo, domingo (16), às 11h, pela Supercopa do Brasil, com 24 jogadores relacionados.

Na lista, as principais novidades são o atacante Rony, que embora ainda não tenha assinado o novo contrato, vem treinando normalmente e está à disposição, o zagueiro Robson Bambu, que voltou na última segunda-feira (10) ao CT do Caju, após defender a seleção brasileira no pré-olímpico, e o meia Fernando Canesin e o atacante Carlos Eduardo, reforços para a temporada e que não estrearam oficialmente.

Além deles, o lateral-esquerdo Abner Vinícius e o volante Christian, que jogaram pelo time de aspirantes do Furacão no Campeonato Paranaense também fazem parte da delegação.

Por outro lado, o lateral-direito Jonathan, ainda se recuperando de lesão, foi vetado e segue em Curitiba realizando a transição.

Confira a lista de relacionados:

Goleiros: Bento, Léo e Santos

Laterais: Abner Vinícius, Adriano, Josue, Khellven e Márcio Azevedo

Zagueiros: José Ivaldo, Lucas Halter, Robson Bambu e Thiago Heleno

Volantes: Christian, Erick, Lucho González e Wellington

Meias: Fernando Canesin, Léo Cittadini, Marquinhos Gabriel e Nikão

Atacantes: Carlos Eduardo, Guilherme Bissoli, Rony e Vitinho

