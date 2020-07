O Athletico registrou nessa segunda-feira (6) mais seis casos positivos de funcionários com coronavírus. Segundo a rádio Banda B, foram quatro jogadores e dois integrantes da comissão técnica, que já estão em casa em período de quarentena. Todos eles estão assintomáticos. O Furacão não comenta oficialmente o assunto.

publicidade

Há uma semana o Rubro-Negro já tinha registrado mais oito casos positivos para Covid-19, incluindo cinco jogadores e três pessoas da comissão técnica. O caso ocorreu após um atleta, que não teve o nome informado, ter visitado familiares que estavam com o vírus.

O aumento de positivos do coronavírus nos clubes de futebol faz com que o retorno dos jogos fique cada vez mais distante. A Federação Paranaense de Futebol (FPF) planejava a volta do Estadual no dia 15 de julho, mas já se estuda um retorno no dia 19 ou até mesmo uma mudança no regulamento, para diminuir o número de partidas.

+ Mais do Furacão:

+ Clubes defendem nova data pro Paranaense e querem reunião com o governo

+ Paralisação do futebol tem impacto profundo nas categorias de base

+ Libertadores 2005: a raiva que mudou a história do Athletico

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?