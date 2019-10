O Athletico viveu ontem uma noite especial. Na Arena da Baixada, o Furacão reencontrou seu torcedor uma semana depois da conquista inédita da Copa do Brasil. Quem pensou que o time atleticano deixaria de lado o Campeonato Brasileiro se enganou. Com a mesma vontade das últimas jornadas, o Rubro-Negro goleou o Fortaleza por 4×1 de virada e abrilhantou a noite que, apesar de importante, teve a presença de pouco mais de 12 mil torcedores.

+ Confira a classificação da Série A

Já com a vaga na Libertadores da América do ano que vem garantida e longe da zona de rebaixamento, o Athletico vai seguir com força máxima no Campeonato Brasileiro. A escalação nos dois jogos após o título da Copa do Brasil provou isso. Diante do Fortaleza, o time atleticano, mesmo vencendo, em nenhum momento tirou o pé e só não fez mais gols pela falta de pontaria dos seus homens de frente.

“A gente vai com tudo. Temos praticamente um turno inteiro pela frente. São muitos jogos que temos”, afirmou o volante Bruno Guimarães, que comentou sobre a festa do torcedor atleticano. “É legal voltar para casa e ter o carinho do torcedor. Conseguimos um grande resultado e isso foi maravilhoso”, emendou o camisa 39 rubro-negro.

+ Leia mais: Furacão goleira o Fortaleza na Arena

O meia Nikão, que no meio da temporada quase deixou o Athletico para atuar no futebol árabe, reencontrou, recentemente, seu melhor futebol. Autor do gol da virada do Furacão sobre o Fortaleza ainda no final do primeiro tempo, o camisa 11 elogiou o jogo coletivo do Furacão e garantiu força máxima na sequência do Campeonato Brasileiro.

“Foi importante e nós merecemos a vitória. Teve um pênalti ali que foi duvidoso na minha opinião. Nosso time é muito forte dentro de casa, é muito respeitado. Depois da conquista da Copa do Brasil a gente fez um bom jogo contra o Vasco. Nosso jogo coletivo é muito forte. Vamos buscar mais nessa reta final e respeitar o adversário, independente do time que a gente enfrenta. Vamos buscar primeiro os pontos necessário para nos manter na Série A e dar continuidade no trabalho”, finalizou Nikão.

O Athletico acabou com a sequência de três jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro e atingiu os 30 pontos na classificação. Já garantido na Libertadores, o Furacão dificilmente vai brigar pelo título, já que a diferença para o Flamengo, líder isolado da competição, é de 18 pontos. Por outro lado, a equipe do técnico Tiago Nunes já conseguiu abrir 11 pontos para o Cruzeiro, primeiro time dentro da zona de rebaixamento da Série A.