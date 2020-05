Reprisado pela RPC neste domingo (24), o jogo do Athletico com o São Caetano em 2001, que valeu o título brasileiro, teve ampla cobertura da Tribuna do Paraná e da Gazeta do Povo.

publicidade

Veja abaixo as melhores fotos da jornada histórica do Furacão no Anacleto Campanella. Imagens dos fotógrafos Valterci Santos, Antônio Costa e Rodolfo Buhrer, do Arquivo GRPCOM.

LEIA MAIS: Athletico campeão brasileiro de 2001: onze histórias de bastidores da final

LEIA MAIS: RPC reprisa títulos brasileiros do Athletico e do Coritiba

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?