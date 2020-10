Titular absoluto da meta do Athletico, o goleiro Santos voltou aos treinos no CAT do Caju na tarde desta quinta-feira (15), um dia após o Furacão ter sido derrotado pelo Corinthians por 1 a 0, na Arena da Baixada, pelo Brasileirão.

O arqueiro estava com a seleção brasileira nos jogos das Eliminatórias contra Bolívia e Peru, sendo desfalque do Rubro-Negro nas partidas contra Ceará, Internacional e Corinthians. Jandrei foi o seu substituto nos confrontos. Santos não chegou a ser utilizado pelo técnico Tite.

Os treinamentos desta quinta-feira foram de recuperação física para que os jogadores que atuaram na derrota para o Corinthians.

Já os outros atletas que estão à disposição do técnico interino Eduardo Barros disputaram um jogo-treino contra o Guarani de Palhoça-SC. Entre eles, estava o meia-atacante Nikão, que pode ser uma das novidades na lista de relacionados contra o Atlético-GO, no sábado, em Goiânia.

Para a partida, Barros já tem um desfalque certo. O volante Erick recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão. O treinador ainda aguarda pela recuperação do lateral-direito Jonathan, que foi desfalque de última hora contra o Timão.

