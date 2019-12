O Athletico se despede da sua torcida contra o Santos nesta quarta-feira (4), às 19h, na Arena da Baixada, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto também marca um adeus a diversos jogadores do elenco, que fizeram o ano mais vitorioso da história do clube.

continua depois da publicidade

O duelo não terá transmissão para o Paraná, mas terá a cobertura completa no Tempo Real da Tribuna!

O atacante Marcelo Cirino, após 11 anos de Furacão em duas passagens, anunciou em outubro que não fica e seu destino deve ser o Chongqing Lifan, da China. Já o centroavante Marco Ruben também está de saída, retornando ao Rosario Central, da Argentina, por opção particular. A diretoria estudava exercer a opção de compra por R$ 5,2 milhões, mas recuou após o sinal do jogador.

Os dois foram os artilheiros atleticanos em 2019. Ruben marcou 12 gols, enquanto Cirino balançou as redes em dez oportunidades. Outra perda importante deve ser o volante Bruno Guimarães, com venda encaminhada para o Atlético de Madrid, da Espanha, por 30 milhões de euros. Com lesão na coxa, ele não atua diante do Peixe.

Outros atletas que foram importantes, como o lateral-direito Madson e o atacante Thonny Anderson, emprestados pelo Grêmio, o zagueiro Pedro Henrique e volante Camacho, que pertencem ao Corinthians, voltam aos seus respectivos clubes de origem.

Ainda há caso de jogadores com passagem menos marcante. O lateral-esquerdo Abner Felipe, os meias Bruno Nazário, Everton Felipe e Tomás Andrade e o atacante Braian Romero, todos emprestados, não continuam para a temporada seguinte.

Para o confronto desta noite, o técnico interino Eduardo Barros não conta, além de Bruno Guimarães, com o volante Léo Cittadini, com dores na panturrilha, e o atacante Vitinho, suspenso. O volante Wellington, por outro lado, retorna de suspensão. O zagueiro Léo Pereira, o lateral-esquerdo Márcio Azevedo e o atacante Marcelo Cirino, poupados diante do Ceará, também ficam à disposição e devem iniciar o jogo.

A dúvida do treinador é no setor de criação. O experiente Lucho González, que renovou seu contrato até o fim de 2020, disputa vaga com Erick e Thonny Anderson. O restante da equipe está definida.

Com 60 pontos, o Athletico está a dois pontos do Grêmio, quarto colocado, e segue na briga pelo G4.

Ficha técnica

BRASILEIRÃO

2º Turno – 37ª Rodada

ATHLETICO x SANTOS

Athletico

Santos; Jonathan, Thiago Heleno, Léo Pereira e Márcio Azevedo; Camacho, Wellington e Lucho González (Erick ou Thonny Anderson); Marcelo Cirino, Rony e Marco Ruben.

Técnico: Eduardo Barros

Santos

Everson; Pará (Victor Ferraz), Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Felipe Jonatan; Alison, Carlos Sánchez e Evandro; Marinho, Eduardo Sasha e Soteldo.

Técnico: Jorge Sampaoli

Local: Arena da Baixada

Horário: 19h

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)

Assistentes: Leirson Peng Martins (RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)