Titular na derrota para o Sport, que manteve o Athletico na vice-lanterna do Brasileirão, com 16 pontos, o volante Richard deu declarações fortes sobre a situação do time. Para o jogador, que está emprestado pelo Corinthians até o fim de 2021, o elenco precisa “um pouquinho de vergonha na cara” e “lavar a roupa suja dentro do vestiário”.

Ao mesmo tempo, Richard garantiu que os jogadores estão sofrendo com o momento do Furacão. “Em uma situação dessas não tem nem muito o que falar. Temos que assumir a responsabilidade. Sei que o torcedor está sofrendo pra caramba, só que a gente sofre também, a gente tem sentimento. Nossas famílias sofrem com a gente. Mas vamos tirar o time dessa situação, tenho certeza”, declarou o volante, que falou que as cobranças internas estão ocorrendo.

“A conversa dentro do vestiário tem sido de cobrança. Tem que olhar na cara do outro e saber cobrar. Só que cada um tem que assumir sua responsabilidade aqui dentro. Sabemos que não é um momento fácil e em momentos assim temos que lavar a roupa suja dentro do vestiário”, continuou o atleta, em coletiva de imprensa feita com perguntas enviadas `a assessoria de imprensa.

Com um jogo a menos do que a maioria dos rivais, o Athletico fechou o primeiro turno no Brasileirão com pontuação pior do que em 2011, quando foi rebaixado à Série B. No ano da queda, o clube somou 18 nos primeiros 19 jogos.

O jogo atrasado da sexta rodada, ainda sem data marcada, é contra o terceiro colocado Atlético-MG.

“Desculpa até a palavra, mas é f…, cara. A gente sabe que está trabalhando pra caramba, está correndo. Só que a gente tem que ter um pouquinho vergonha na cara, cada um dar um pouquinho mais dentro de campo porque a situação incômoda pra caramba. Mas só com trabalho vamos tirar o time dessa situação”, finalizou Richard, que possui o maior salário do elenco.

