O Athletico anunciou a renovação do contrato do volante Lucho González por mais uma temporada na tarde desta quinta-feira (38). Aos 38 anos, o argentino tinha vínculo com o Furacão até o fim deste ano e, com a renovação, vai para a sua quinta temporada no clube.

Lucho González chegou ao Furacão em setembro de 2016. Ficou por duas temporadas e deixou o clube no fim de 2017. Porém, depois de uma problema familiar, voltou ao Athletico no início de 2018. Ao todo, o volante soma 134 jogos com a camisa atleticana, somando três títulos: Sul-American 2018, Levain Cup e Copa do Brasil 2019.

“É uma felicidade muito grande para mim. Na minha idade, estou mais perto de parar. Então, ter a possibilidade de renovar com o clube é um reconhecimento por tudo o que fiz. Ao mesmo tempo, tomo como um novo desafio para novas conquistas”, declarou o camisa 3 ao site oficial do clube.

Titular na vitória sobre o Grêmio por 2 a 0 na quarta-feira (28), Lucho recebeu elogios do técnico Eduardo Barros. “Ele inspira a todos. Ele está na reta final da carreira, mas ele treina como um jovem que está começando”, declarou.

