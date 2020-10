Contratado para ser a solução da camisa nove do Athletico, o atacante Renato Kayser anotou seu primeiro gol, em sua estreia como titular do Furacão, diante do Flamengo, na derrota por 3 a 1, no último domingo (04).

No melhor estilo centroavante, Kayser buscou a solução em uma falta cobrada na área e, cabeceando para o chão, marcou seu quarto gol no Campeonato Brasileiro, sendo que três foram com a camisa o Atlético-GO.

“Eu procuro trabalhar bastante sempre, e hoje não foi diferente. Estou aqui para ajudar, somar na equipe e fazer o meu melhor para sempre ser opção para o treinador”, disse o jogador, em entrevista à Rádio Banda B.

O gol também rendeu elogios do treinador interino Eduardo Barros. “Ele foi uma excelente contratação. Ele chega em um momento em que a nossa equipe estava com um espaço nessa posição. Hoje, em sua primeira oportunidade como titular, ele marcou presença e conseguiu o seu gol. É um atleta que vai fortalecer o elenco”, disse Barros.

Kayser tem três concorrentes na briga por uma vaga no ataque: Fabinho, Walter e Guilherme Bissoli. Todos com o objetivo de melhorar os números do sistema ofensivo do Athletico, que tem o segundo pior ataque do Brasileirão, com apenas 10 gols marcados.

O próximo desafio do Furacão é contra o Ceará, na quinta-feira (8), às 19h, na Arena da Baixada.

