O Athletico foi um dos times que mais se movimentou no mercado durante a parada do futebol. No total, foram nove contratações feitas desde que a pandemia se deu início no Brasil. E diante de tantas novas peças, algumas ainda sequer estrearam.

publicidade

De todos os reforços, cinco já jogaram: os zagueiros Felipe Aguilar e Pedro Henrique, o volante Richard e os atacantes Geuvânio e Walter. No entanto, outros quatro ainda não tiveram essa oportunidade.

O volante Jaime Alvarado ficou no banco na última partida do Furacão, na derrota por 1×0 para o São Paulo, mas não foi acionado. Já o zagueiro Edu, o meia Ravanelli e o atacante Fabinho sequer foram relacionados pelo então técnico Dorival Júnior, demitido na semana passada.

+ Confira a classificação completa do Brasileirão!

Os dois últimos foram as contratações mais recentes, chegando em agosto, e, até por isso, ainda estão se adaptando e ganhando ritmo para ficarem à disposição da comissão técnica. A tendência é que daqui pra frente já passem a ser mais utilizados e acabem indo para as partidas.

Formas de jogar

publicidade

Dos quatro que ainda não atuaram, Edu é o que tem a disputa mais concorrida. Para a zaga, o Rubro-Negro conta ainda com Thiago Heleno, Lucas Halter e os contratados Feçipe Aguilar e Pedro Henrique. Diante de tantas opções, o garoto de 20 anos, que veio do Cruzeiro, é a última opção para o setor.

Edu veio do Cruzeiro e tem, disputa acirrada na zaga. Foto: Divulgação/Athletico

Por outro lado, os outros três ainda buscam uma chance em posições que estã em constante mudanças no time titular. O colombiano Alvarado é um segundo volante, que, apesar de marcador, gosta de sair jogando. Na posição, já jogaram pelo Athletico Léo Cittadini e Richard, que é o titular atualmente.

Jaime Alvarado ficou no banco do Athletico na derrota para o São Paulo. Foto: Fabio Wosniak/Athletico

Já Ravanelli e Fabinho são jogadores mais ofensivos. O primeiro pode atuar como armador – posição atualmente ocupada por Léo Cittadini – ou como atacante aberto pelo lado esquerdo, um dos setores mais carentes da equipe do Athletico.

Vitinho é quem vem sendo titular, mas já não apresenta as mesmas boas atuações das primeiras rodadas. Além dele, Carlos Eduardo também jogar por ali, mas é outro nome em baixa, o que gera uma disputa ainda mais aberta.

Ravanelli atua como armador, mas também pode atuar pelos lados no ataque, uma posição carente em 2020. Foto: Fábio Wosniak/Athletico

Fabinho é centroavante, outra posição em que ninguém ainda se firmou no Furacão neste Campeonato Brasileiro. Bissoli é o titular, mas Vinícius Mingotti e Walter foram outros que atuaram por ali mais recentemente.

Destaque do São Paulo nas categorias de base, o último contratado atleticano tem Ronaldo Fenômeno como inspiração e certamente quer mostrar serviço e ser o homem de referência do time.

+ Mais do Furacão:

+ Athletico testará Eduardo Barros no comando do time nas próximas partidas

+ Athletico pode devolver Marquinhos Gabriel ao Cruzeiro

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?