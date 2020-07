O Athletico confirmou na última segunda-feira as contratações do zagueiro Pedro Henrique e do volante Richard, que estavam no Corinthians. O primeiro foi contratado em definitivo e terá vínculo até o final de 2024. Já o segundo chega por empréstimo com contrato até dezembro do ano que vem.

Em entrevista ao site oficial do clube, a dupla ressaltou o acerto e o projeto do Furacão. “É um sentimento de felicidade por poder voltar a um clube que fui feliz e tive conquistas importantes”, disse o defensor. “Conversei bastante com o Pedro Henrique e ele só me falou coisas boas do clube. Então, é uma ótima oportunidade. Vou procurar trabalhar para ter uma sequência e ajudar”, completou Richard.

Pedro Henrique, 24 anos, vestiu a camisa do Furacão no ano passado em 16 partidas. Nesta temporada, o zagueiro terá uma forte concorrência em seu setor. No total, o técnico Dorival Júnior possui sete opções para a área: Thiago Heleno, Lucas Halter, Felipe Aguilar, Pedrão, Edu, Zé Ivaldo e Luan Patrick.

“É uma concorrência forte, pela qualidade dos zagueiros que já estão aí. Conheço bem todos e será uma disputa sadia. Vou fazer o meu melhor quando começar a treinar, para poder ajudar o Athletico”, frisou Pedro Henrique.

Já o volante Richard terá as concorrências de Léo Gomes, Erick, Lucho e Wellington.

