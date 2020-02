No duelo direto pela liderança do Campeonato Paranaense, o Athletico terá ‘reforços’ contra o FC Cascavel, em jogo que acontece no próximo domingo (9), às 16h, no Olímpico Regional. Depois de usar o time principal no clássico com o Paraná Clube, o Furacão voltará a ter a equipe de aspirantes no Estadual.

No entanto, o goleiro Anderson, o volante Léo Gomes e os atacantes Pedrinho e Breno Lopes, que ficaram no banco de reservas no empate em 1×1 com o Tricolor, estão novamente à disposição de Eduardo Barros e devem começar jogando no Oeste do Estado. Dos quatro, Pedrinho foi o único acionado por Dorival Júnior, entrando nos minutos finais na Arena.

Além deles, o volante Christian também ficou no banco no último domingo (2), mas segue treinando com Dorival.

Nas atividades, Barros vem testando novas formações, como a utilização de um esquema com três zagueiros. Neste caso, o defensor Luan Patrick entrou no time, no lugar do lateral-direito Léo Simas.

O treinador ainda comandará mais duas atividades, uma na sexta-feira (7) e outra no sábado (8), quando acontecerá um jogo-treino entre aspirantes e time principal. À tarde, a delegação viaja para Cascavel.

O Rubro-Negro é o terceiro colocado no Paranaense, com dez pontos, dois a menos que o FC Cascavel. Para terminar a sexta rodada na liderança, o Athletico terá que ganhar e torcer para o Coritiba não derrotar o União.

