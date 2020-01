Após uma longa disputa de pênaltis, o Athletico perdeu o amistoso contra o Racing após empatar no tempo normal por 2 a 2, nesta quarta-feira (15), no estádio Bicentenário. Nas penalidades, foram precisas nove cobranças de cada lado para definir o vencedor. O time argentino levou a melhor por 5 a 4. Ao final da partida, houve entrega do troféu do Torneio de Verão, em San Juan, na Argentina. No domingo, o amistoso será contra o Boca.

Cinco reforços do Furacão estrearam. Os meias Marquinhos Gabriel e Fernando Canesin e os atacantes Carlos Eduardo, Guilherme Bissoli e Breno Lopes. Os últimos dois nomes chegaram como opção também para o time de aspirantes.

Ficha técnica: veja como foi o lance a lance de Racing x Athletico

O Racing abriu o placar após uma falha na saía da de bola do goleiro Santos logo no início da partida. Mas o Guilherme Bissoli empatou o jogo logo depois no rebote do goleiro. O atacante de 22 anos foi contratado após um imbróglio do Furacão com o São Paulo, em 2018, e só agora fez sua estreia.

Ainda no primeiro tempo, o time argentino voltou a ficar na frente no chute de atacante Fértoli, mas o Furacão buscou o placar. Marquinhos Gabriel, em uma linda cobrança de falta fez 2 a 2.

Dorival Júnior optou por escalar um time misto para iniciar a partida com: Santos; Jonathan, Lucas Halter, Zé Ivaldo e Márcio Azevedo; Wellington, Erick e Matheus Rossetto; Guilherme Bissoli, Marquinhos Gabriel e Carlos Eduardo.

Já no segundo tempo, Dorival fez oito alterações. O time terminou a partida com: Santos; Khelven, Lucas Halter, Zé Ivaldo e Adriano; Lucho, Fernando Canesin e Léo Cittadini; Vitinho, Breno Lopes e Nikão.

Mas a etapa final foi mais disputada e não teve gols. Santos se redimiu da falha e salvou o time com duas grandes defesas, uma delas no final. Como prevê a regra do Torneio de Verão, o duelo foi para os pênaltis. Após nova cobranças pra cada lado, os argentinos levaram a melhor por 5×4.

+ Mais do Furacão:

+ Amistoso? Loucos pelo Athletico estão na Argentina pra empurrar o time

+ Bruno Guimarães foi o jogador que mais se valorizou no Brasil em 2019; veja lista

+ Com gol contra no minuto final, Athletico vence Taboão e vai às quartas da Copinha