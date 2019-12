Liderada por Mario Celso Petraglia, a chapa CAP Gigante foi inscrita na última quarta-feira (4) para as eleições do Athletico, que acontecem no próximo dia 14, entre 10h e 19h, na Arena da Baixada.

O pleito definiria a diretoria para o quadriênio 2020-2023 e o voto seria eletrônico. No entanto, como nenhuma outra chapa se inscreveu, a eleição não terá bate-chapa ou votação, ocorrendo apenas a aclamação da chapa de Petraglia.

Atual presidente do Conselho Deliberativo, Petraglia concorre agora ao Conselho Administrativo, atualmente liderado por Luiz Sallim Emed. Com isso, na nova formatação da chapa, Aguinaldo Coelho Farias concorre ao cargo máximo do Conselho Deliberativo.

Além de Petraglia, concorrem ao Administrativo os vices Fernando Cesar Aparecido Meirim Corrales e Lauri Antônio Pick.

Já no Deliberativo, além de Aguinaldo Coelho Farias, concorrem Paulo Afonso Cunali (1º vice), Ney Pinto Varella Neto (2º vice), Carlos Valdir Henze Júnior (1º secretário) e João Argenta (2º secretário).

