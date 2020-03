O Athletico realizou, na tarde desta segunda-feira (2), o último treino antes da estreia na Libertadores, que acontece nesta terça-feira (3), às 21h30, na Arena da Baixada, contra o Peñarol, do Uruguai. E para este confronto o técnico Dorival Júnior não deve fazer surpresa na escalação.

A tendência é que o treinador coloque em campo o mesmo time que goleou o Cascavel CR por 5×1, há dez dias, na Arena, pelo Campeonato Paranaense.

Sem o goleiro Santos, que passou por cirurgia, Jandrei seguirá na meta do Furacão. O latera-esquerdo Adriano mais uma vez atuará improvisado na direita, enquanto Bissoli será o homem de referência lá na frente.

A única dúvida está no meio-campo, entre Erick e Marquinhos Gabriel. Se o primeiro for a campo, Léo Cittadini será o armador. Se o segundo for a opção, Léo jogará um pouco mais recuado, ajudando Wellington na marcação.

Assim. o Rubro-Negro vai pro jogo com Jandrei; Adriano, Robson Bambu, Thiago Heleno e Márcio Azevedo; Wellington; Erick (Marquinhos Gabriel) e Léo Cittadini; Nikão, Carlos Eduardo e Guilherme Bissoli.

Peñarol

O Peñarol treinou em Montevidéu, nesta segunda-feira (2), antes de embarcar para Curitiba. O técnico Diego Forlán, eleito melhor jogador da Copa do Mundo de 2010, terá à disposição força máxima.

O Aurinegro deve jogar com Kevin Dawson; Giovanni González, Gary Kagelmacher, Rodrigo Abascal e Gabriel Rojas; Kristián Vadócz, Jesús Trindade, Matías de los Santos e Facundo Pellistri; Xisco Jiménes e David Terans.

