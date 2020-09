O zagueiro Pedro Henrique, do Athletico, deu um grande susto na torcida rubro-negra já aos 45 minutos do segundo tempo no empate em 0 a 0 com o Jorge Wilstermann, na noite da última terça-feira, na Arena da Baixada.

Em uma dividida no alto, o defensor caiu de forma estranha, batendo a cabeça no gramado. Rapidamente, os jogadores pediram o atendimento médico ao atleta, que estava consciente e teve o seu pescoço imobilizado.

Pedro Henrique foi encaminhado ao Hospital Marcelino Champagnat para realizar exames e passar por novas avaliações.

Só o susto 🙏 pic.twitter.com/o96VVnYjOF — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) September 30, 2020

Caso o zagueiro desfalque a equipe contra o Flamengo, no próximo domingo, às 16h, no Rio de Janeiro, pelo Brasileirão, a tendência é que Lucas Halter seja o seu substituto.

