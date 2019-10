Athletico e Palmeiras se enfrentam neste domingo (20), às 19h, na Arena da Baixada, em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Embalado pela vitória de virada por 2×1 sobre o Fluminense, na última quinta-feira, em pleno Maracanã, o Furacão pode colar no G6 da competição em caso de um novo triunfo.

Por outro lado, o Porco segue vivo na briga pela liderança do Brasileirão. Oito pontos separam o clube paulista do Flamengo, líder da competição. Um gol nos últimos minutos contra a Chapecoense manteve a chama ainda acesa para o Palmeiras, que deve vir para Curitiba com força máxima.

A partida entre Athletico e Palmeiras terá transmissão do canal TNT para todo o Brasil, menos para o Estado do Paraná. Você pode acompanhar o confronto pelo Tempo Real da Tribuna do Paraná.