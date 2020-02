O Athletico não deve ter o artilheiro Pedrinho para enfrentar o Operário, neste domingo (1º), às 16h, no Germano Krüger, pela nona rodada do Campeonato Paranaense. O atacante, que tem seis gols em seis partidas no torneio, treinou com o técnico Dorival Junior no time principal na preparação para a Libertadores.

O jovem Jajá, que foi comprado em definitivo pelo Furacão, deve ser o substituto. Por outro lado, o técnico Eduardo Barros pode contar com o zagueiro Pedrão, contratado do Palmeiras na semana passada. A tendência é que o defensor fique no banco de reservas.

A provável escalação do Rubro-Negro terá: Anderson; Elias Lira (Léo Simas), Walber, Luan Patrick e Jáderson; Léo Gomes, Ramon e Denner; Breno Lopes, Jajá (Elias Carioca) e Vinicius Mingotti.

Athletico e Operário estão empatados na classificação com 16 pontos. O Rubro-Negro é o terceiro colocado e fica à frente do Fantasma, o quarto, por conta do saldo de gols.

+ Mais do Furacão:

+ Felipão pode treinar adversário do Athletico na Libertadores

+ Athletico divulga lista de relacionados para a Libertadores sem “caras novas”; veja os convocados

+ Santos passa por cirurgia e pode perder a fase de grupos da Libertadores