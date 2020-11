O Athletico confirmou na manhã desta sexta-feira (20) a inscrição de cinco jogadores para as oitavas de final da Libertadores, que terá início na próxima terça-feira (24), diante do River Plate, às 19h15, na Arena da Baixada.

publicidade

Com a lesão recente do lateral-esquerdo Márcio Azevedo, a comissão técnica inscreveu o jovem João Victor para brigar pela posição com Abner. Além dele, outros dois atletas do time principal também estão na lista: os atacantes Reinaldo e Renato Kayzer.

Por fim, o Furacão também vai contar com outros dois jogadores que fazem parte do elenco Sub-20: o goleiro Léo Linck e o zagueiro Edu. Confira abaixo a lista completa de inscritos para as oitavas de final da Libertadores:

1) Santos

2) Jonathan

3) Lucho González

4) Thiago Heleno

5) Wellington

6) Márcio Azevedo

7) Carlos Eduardo

8) Fernando Canesin

9) Guilherme Bissoli

10) Jorginho

11) Nikão

12) Jandrei

13) Khellven

14) Edu

15) Lucas Halter

16) Abner

17) Christian

18) Léo Cittadini

19) Jajá

20) Luan Patrick

21) Kawan

22) Léo Linck

23) João Victor

24) Bento

25) Reinaldo

26) Erick

27) José Ivaldo

28) Vitinho

29) Renato Kayzer

30) Vinicius Mingotti

31) Anderson

32) Ravanelli

33) Felipe Aguilar

34) Pedro Henrique

35) Richard

36) Jaime Alvarado

37) Fabinho

38) Geuvânio

39) Walter

40) Bruno Leite

+ Mais do Furacão:

+ Canesin ganha espaço no Athletico e vê ambiente melhor

+ Técnico do Athletico desabafa sobre casos de Covid-19 no futebol: “Interesse”

+ Após três vitórias, Autuori pede pés no chão e fala em oscilação do Athletico

publicidade

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?