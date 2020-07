O meio-campo José Aldo, 21 anos, que pertence ao Guarani de Palhoça-SC e estava emprestado ao Internacional, está fora dos planos do Athletico. O Furacão tinha interesse na contratação do jovem, mas descartou a negociação porque o meia está próximo de um acerto com o Portimonense, de Portugal, segundo informou a imprensa portuguesa.

O Rubro-Negro não quis elevar a proposta e desistiu oficialmente da negociação. Até o momento, durante a pausa no calendário do futebol nacional, o Athletico confirmou quatro contratações: os zagueiros Felipe Aguilar e Edu, e os atacantes Geuvânio e Walter.

