O Athletico concluiu a compra do meia Jorginho, de 29 anos, do Atlético-GO. O atleta chegou a Curitiba para fazer exames médicos nesta sexta-feira (11) e assinou contrato válido até dezembro de 2022.

O negócio, que não teve valor revelado, contempla 50% dos direitos econômicos do jogador. O time goiano permanece com metade dos direitos. Além disso, o Furacão deve emprestar jogadores ao Dragão na próxima temporada.

O Athletico apressou a negociação para incluir o armador na lista da Copa Libertadores, que fecha a janela de inscrições nesta sexta. Na quinta, o clube já havia anunciado várias mudanças no elenco para a competição.

Jorginho, que fez dois gols em cinco jogos no Brasileirão, se desentendeu com o técnico Vagner Mancini recentemente. O meia se recusou a viajar com a delegação do time goiano para a partida contra o Fluminense, no dia 2 de setembro. Desde então, virou problema para a direção do clube, que começou a escutar propostas pelo meia.

No Athletico, Jorginho deve jogar centralizado como meia-armador – vestirá a camisa 10 -, posição carente no plantel do Furacão.

