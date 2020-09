Quem mora no estado do Paraná não poderá assistir o Atletiba deste sábado (12), às 16h30, pela televisão. O duelo pela décima rodada do Brasileirão, na Arena da Baixada, será exibido somente pelo canal de TV fechada TNT, da Turner, mas ficará bloqueado para a praça onde o clássico é realizado.

Isso acontece por causa de um dispositivo no contrato com Globo, que tanto Athetico como Coritiba assinaram. Caso o confronto fosse mostrado pela TNT incluindo também o território paranaense, a emissora carioca aplicaria redutores que diminuiriam o valor do acordo de TV aberta das duas equipes. Essa regra vale para todas as partidas exibidas pelo canal da Turner.

É importante lembrar que o jogo só é exclusivo da TNT na TV fechada. A Globo poderia transmitir o Atletiba na TV aberta, mas não o fez por escolha própria. Procurada, a emissora justificou a opção.

>> Podcast De Letra relembra grandes pernas de pau do futebol paranaense

“A Globo define suas transmissões de acordo com uma estratégia de programação que leva em conta o desempenho esportivo das equipes e o interesse da partida para a maior parte do público, sempre respeitando os contratos firmados com os clubes. Como o número de jogos por rodada na TV aberta é limitado, nem todos os clubes têm previstas exibições nessa plataforma nas 10 primeiras das 38 rodadas do Campeonato Brasileiro. E este não é o caso apenas do Athletico-PR. Como a Globo não tem contrato com o Athletico-PR para transmissão de jogos do clube em TV por assinatura ou PPV, fica impedida de exibir as partida citada em outras plataformas”.

Furacão Play também não mostra o Atletiba

Já no pay-per-view (PPV), apenas o Coritiba tem contrato com o Premiere. Ou seja, o canal não pode fazer a transmissão porque não comprou o direitos de ambos.

A ideia do Athletico seria transmitir todos seus jogos como mandante no Brasileirão utilizando-se da Medida Provisória 984 – que dá ao mandante o direito de decidir sobre a exibição do jogo –, mas não obteve sustentação na Justiça para ativar a plataforma Furacão Play.

A única exceção foi o jogo contra o Goiás, pela segunda rodada, quando os advogados do clube conseguiram um mandado de segurança na última hora.

+ Mais do Atletiba:

+ Os números do Atletiba no Brasileirão: quem leva vantagem?

+ Para recuperar a moral, Athletico vai com força máxima no clássico

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?