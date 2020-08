O Athletico terá o retorno de quatro titulares na partida desta quarta-feira (12), às 19h15, contra o Goiás, pela segunda rodada do Brasileirão. Mas o atacante Guilherme Bissoli, que não atuou na estreia por lesão, segue fora da lista do técnico Dorival Junior

O goleiro Santos, o zagueiro Thiago Heleno, o volante Wellington e o meia Marquinhos Gabriel, poupados na vitória sobre o Fortaleza, voltam ao onze atleticano. Desta forma, Jandrei, Zé Ivaldo, Richard e Canesin saem do time.

O provável time titular tem: Santos; Jonathan, Aguilar, Thiago Heleno e Abner, Wellington, Léo Cittadini, Marquinhos Gabriel; Nikão, Carlos Alberto (Vitinho) e Vinícius Mingotti.

Dorival ainda tem cinco jogadores para estrear: o atacante Geuvânio, o volante Jaime Alvarado e os zagueiros Pedro Henrique e Edu. Já o atacante Walter, ainda em fase de recondicionamento físico, completa a lista.

Machucados, o volante Erick, que vinha atuando na lateral-direita, e o lateral-esquerdo Márcio Azevedo seguem fora.

Goiás chega com vários desfalques

O Goiás, adversário do Furacão, vem com muitos desfalques para a partida. Ao todo, 12 jogadores estão indisponíveis porque testaram positivo para Covid-19. O time estrearia na Série A no domingo (9), mas o jogo contra o São Paulo foi adiado por causa do número elevado de atletas com a doença.

