Vivendo seu melhor momento no Campeonato Brasileiro e jogando sem grande responsabilidade, já que está garantido na Libertadores da América por ter conquistado a Copa do Brasil, o Athletico terá pela frente o Flamengo, nada menos que o líder do Brasileirão, neste domingo (13), às 16h, na Arena da Baixada. Ainda sem poder contar com o goleiro Santos e com o volante Bruno Guimarães, que estão servindo à seleção brasileira, o técnico Tiago Nunes prepara apenas uma mudança para esse compromisso.

Apesar da boa partida que fez no empate em 2×2 diante do Corinthians, o volante Erick deve deixar a equipe titular. O experiente Lucho González deve ganhar a posição novamente, segundo o técnico Tiago Nunes. Nesta reta final do Brasileirão, na verdade, o treinador deve dar oportunidade para todos os atletas do elenco.

“O Lucho tomou uma pancada antes do jogo contra o Bahia e inchou o tornozelo. Ele vai jogar contra o Flamengo. É um jogador muito importante. O Erick poderia estar jogando há mais tempo, mas o Lucho merece também, assim como o Rossetto. Meu papel é ser condutor e escolher o melhor momento. O Erick está fazendo uma temporada de adaptação e vai viver, no ano que vem, um momento incrível no clube”, garantiu o treinador.

O atacante Marco Ruben, que esteve de fora das últimas partidas por conta do falecimento do seu pai, na Argentina, se for relacionado para a partida, deve ficar entre os reservas. Assim, o meia-atacante Thonny Anderson, melhor em campo no empate diante do Corinthians, seguirá na equipe e ganhou elogios do técnico Tiago Nunes.

“O Thonny Anderson é um tipo de atleta bacana de ter no grupo. É um cara que desequilibra, que tem repertório individual, que faz a jogada criativa e consegue ser um jogador ofensivo e fazer jogadas que ninguém espera. É o cara que cuida do som no vestiário e no ônibus. Fico feliz porque essa alegria do dia a dia, essa tranquilidade acaba transferindo para a atuação em campo. Os jogadores mais criativos ficam mais a vontade para render melhor”, enfatizou.

O restante da equipe deve ser a mesma que encarou o Corinthians, nesta quinta-feira à noite, em São Paulo. O provável Athletico para encarar o Flamengo deve ter: Léo; Madson, Leo Pereira, Thiago Heleno e Márcio Azevedo; Wellington, Lucho González e Léo Cittadini; Rony, Thonny Anderson e Marcelo Cirino.