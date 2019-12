Com a saída de Marco Ruben, o Athletico está em busca de um novo atacante para 2020. E Felipe Vizeu surge como um candidato a vestir a camisa 9 do Furacão.

O atleta, que pertence à Udinese, da Itália, está no radar do Rubro-Negro, que conta com as concorrências de Botafogo e Universidad Católica, do Chile. As informações são do jornalista Fred Gomes, do GloboEsporte.com.

O time carioca enviou um e-mail ao clube italiano fazendo uma proposta de empréstimo e recebeu a informação de que o Athletico também o procurou, assim como os chilenos. O que pesa contra o Furacão é o fato de o atleta querer voltar ao Rio de Janeiro, onde começou a carreira, no Flamengo.

Aos 22 anos, Felipe Vizeu foi emprestado ao Grêmio em 2019, onde disputou 26 jogos e marcou cinco gols. A passagem pelo tricolor gaúcho ficou marcada por uma séria lesão no joelho, que o afastou dos gramados por quatro meses.

