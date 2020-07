Com artilharia afiada, o Athletico goleou o FC Cascavel por 5 a 1, neste domingo (26), na Arena da Baixada, e encaminhou a vaga na final do Campeonato Paranaense. Os gols foram de Lucas Halter, Guilherme Bissoli, duas vezes, Nikão e Marquinhos Gabriel. A Serpente balançou as redes com Henrique.

A partida de volta entre as equipes ainda não está homologada pela Federação Paranaense de Futebol (FPF), mas a Dazn, detentora dos direitos de transmissão, confirmou que o jogo será na quarta-feira (29), às 18h, no estádio Olímpico Regional, em Cascavel.

Para reverter a vantagem e buscar sua primeira final no Paranaense, o FC Cascavel precisará vencer por quatro gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis. Já o Furacão pode perder até três gols, que chegará à sua quinta final seguida para tentar o tricampeonato.

O primeiro tempo começou equilibrado, com as equipes se estudando bastante. Não à toa, o FC Cascavel terminou a primeira fase na vice-liderança. O time de Marcelo Caranhato impôs dificuldades para o Furacão no início. Mas, aos 22 minutos, Marquinhos Gabriel cobrou falta e encontrou Lucas Halter na área, que testou firme para abrir o placar. O gol mostrou opções ao Athletico, que passou acionar mais Carlos Eduardo pela esquerda.

E foi por ali que Léo Cittadini apareceu e cruzou para Bissoli, dominar na área, ajeitar o corpo e ampliar o placar. Os placar fez o Athletico diminuir o ritmo, assim dando mais espaços para a Serpente. Aos 44′, após cruzamento da esquerda, Henrique tocou para o gol. 2 a 1.

No segundo tempo, só deu Furacão. O técnico Dorival Junior colocou Adriano na vaga de Márcio Azevedo. E, na primeira jogada do lateral, encontrou Nikão livre na área. O camisa 11 bateu de pé esquerdo, contou com desvio na zaga e fez o terceiro do Athletico.

Já aos 14′, Marquinhos Gabriel ficou com uma sobra na área e marcou o quarto. A goleada foi fechada por Guilherme Bissoli, que aproveitou uma falha da zaga do Cascavel na saída de jogo e marcou seu segundo gol na partida. Esta foi a segunda goleada seguida do time de Dorival Júnior, já que o Furacão venceu o Londrina pelas quartas de final por 5 a 1.

Ficha técnica

PARANAENSE 2020

Semifinal – Jogo de ida

ATHLETICO 5 x 1 FC CASCAVEL

Athletico: Santos; Erick, Lucas Halter, Thiago Heleno e Márcio Azevedo (Adriano); Wellington, Léo Cittadini (Lucho González), Marquinhos Gabriel, Nikão e Carlos Eduardo (Jajá); Guilherme Bissoli. Técnico Dorival Júnior

FC Cascavel: Raul; Libano, Afonso, Marcel e Quaresma (Willian); Duda, Oberdan e Adenílson; Magno, Henrique e Lucas Tocantins. Técnico: Marcelo Caranhato.

Local: Arena da Baixada, em Curitiba.

Árbitro: Leonardo Sígari Zanon

Assistentes: Ivan Carlos Bohn e Jefferson Cleiton Piva da Silva

Gols: Lucas Halter, 22′ do 1º, Guilherme Bissoli, 33′ do 1º e 25′ 2º, Nikão, 1′ do 2º, e Marquinhos Gabriel, 14′ do 2º (CAP). Henrique, 44′ do 1º (FCC)

Cartões amarelos: Thiago Heleno (CAP). Henrique e Líbano (FCC)

