Em dias de jogos é uma sala comum, fechada para o grande público, identificada por uma placa: “Gerência de Segurança”.

Os torcedores que vão ao estádio Bicentenário, em San Juan, na Argentina, nem imaginam que a sala do gerente de segurança é também um particular Museu do Futebol. “Aqui você vai encontrar as camisas de quase todos os times que já jogaram no estádio”, conta Rubén Cardozo.

É uma coleção feita no boca a boca e com muita simpatia. São quase 100 camisetas expostas. A do Athletico já ganhou o seu espaço.

“Eu sempre converso com os roupeiros dos clubes e uso uma estratégia. Como eles chegam antes das delegações, sempre os convido para minha sala, para conhecerem a minha coleção de camisetas. Também trago sempre um presente, um vinho de San Juan ou algo típico da nossa região, e digo que é para eles, não para os dirigentes. Não peço que me retribuam o presente, mas sempre no fim do jogo me trazem uma camiseta”, revela.

Camisa do Athletico figura no pequeno museu. Foto: Raphael Sibilla/Gazeta do Povo

Cardozo é torcedor do Independiente e diz que a camisa que ele tem mais carinho é a do lateral-esquerdo do Ajax, Nicolás Tagliafico, que atuou no clube e no ano passado defendeu a Argentina em um amistoso contra a Nicarágua. “Era um ídolo do Independiente, fiquei feliz ao ganhar a camiseta dele”.

Mas não só apenas camisetas de clubes. Rubén coleciona também uniformes dos árbitros, sendo que três estão expostao. Mas ele diz que com os homens do apito é mais difícil conseguir novas peças para a coleção.

Agora quem vier a San Juan e tiver a chance de conhecer a sala da Gerência de Segurança do Estadio Bicentenario, vai saber que o Athletico esteve em San Juan e que algum roupeiro ganhou de presente um bom vinho sanjuanino.

