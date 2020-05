A Chapecoense confirmou nessa segunda-feira (18), em seu site oficial, o empréstimo sem custos do meia Denner, do Athletico. O contrato do jogador com a equipe catarinense vai até o final do ano, enquanto o Furacão tem vínculo com ele até janeiro de 2022.

Em contrapartida ao empréstimo de Denner, os atletas Pedro Cella e Arthur Vanzella, formados na categoria sub-17 da Chape, foram emprestados ao Athletico.

Destaque do Juventude na Série C do ano passado, Denner chegou a fazer seis partidas pelo Furacão na atual temporada. Já anunciado em Santa Catarina, o meia contou que jogar pelo time catarinense é algo que sempre quis.

“É um sonho realizado. Meu pai também passou pelas categorias de base da Chapecoense e estar num lugar por onde ele já jogou me deixa muito feliz”, disse ao site do clube.

