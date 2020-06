O zagueiro Edu, 19 anos, é o mais novo reforço do Athletico. O defensor foi confirmado na manhã deste sábado (6) e chega para brigar pela posição com Thiago Heleno, Lucas Halter, Felipe Aguilar, José Ivaldo e Luan Patrick.

Em entrevista ao site oficial do clube, o ex-Cruzeiro ressaltou o projeto do Furacão de apostar em jovens talentos. “O Athletico coloca os jovens para jogar e vimos isso nos últimos anos, com zagueiros bem novos como titulares e se destacando. Isso me deixa confiante para que as coisas possam sair bem para mim também”, disse Edu.

Revelado pela Raposa, o zagueiro chegou a acumular algumas passagens pelas categorias de base da seleção brasileira. Ele foi integrado ao time profissional do Cruzeiro no ano passado e fez a sua estreia na disputa do Campeonato Mineiro 2020.

O Athletico comprou 70% dos direitos econômicos do jogador por cerca de R$ 3 milhões.

