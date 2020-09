A Conmebol anunciou nesta quinta-feira (3) um adiantamento milionário para os clubes que participam da Copa Libertadores. Desta vez, a entidade disponibilizou US$ 2,56 milhões, cerca de R$ 13,5 milhões, aos 32 times da fase de grupos. Os valores são referentes à parte da premiação por participação na competição.

“A intenção é facilitar a retomada do torneio disponibilizando recursos que ajudem as diversas entidades a cumprir seus compromissos e exigências logísticas”, explica nota no site de entidade. Pela fase de grupos, cada clube recebe, ao todo, US$ 3 milhões, cerca de R$ 15,9 milhões.

Durante a pandemia, a Conmebol, já havia desembolsado US$ 93 milhões – quase R$ 493 milhões – como ajuda aos clubes e associações da América do Sul. Paralisada em março por causa do novo coronavírus, a Libertadores retorna no dia 15 de setembro.

Athletico, Flamengo, Grêmio, Internacional, Palmeiras, São Paulo, Santos são as equipes brasileiras na disputa. O campeão leva prêmio de US$ 15 milhões, aproximadamente R$ 79,5 milhões na cotação atual.

