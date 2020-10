Eduardo Barros foi desligado do Athletico. Foto: Albari Rosa/Foto Digital/Tribuna do Paraná

O Athletico demitiu o técnico interino Eduardo Barros e o auxiliar Rogério Corrêa, ex-jogador e campeão brasileiro pelo clube em 2001, nesta quinta-feira (22). A informação da demissão de Barros e Corrêa é da rádio Banda B.

Desta forma, Paulo Autuori, contratado para ser diretor técnico do clube, vai ser o treinador até o fim da temporada.

“Conversando com o Paulo André e com o William Thomas, o melhor será que o Autuori acumule essa função até o término dos campeonatos que nós estamos disputando”, disse Petraglia, em um vídeo no site oficial do clube.

“A partir de fevereiro do ano que vem, nós contrataremos outro treinador e o Autuori ficará exclusivamente como diretor técnico”, complementou o presidente.

Retrospecto de Barros

Eduardo Barros assumiu o time principal do Athletico no começo de setembro, no lugar de Dorival Júnior. No total, foram 14 jogos no comando da equipe, com quatro vitórias, cinco empates e cinco derrotas, com 40,4% de aproveitamento.

Petraglia explica mudanças no Athletico:

