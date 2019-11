O empate com o Internacional em 1×1, na última quinta-feira, em Porto Alegre, deixou um desfalque certo para o Athletico para o compromisso frente ao CSA, neste domingo, às 18h, na Arena da Baixada. O capitão Wellington recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão no jogo válido pela 30ª rodada do Brasileirão.

Após o empate, o técnico Tiago Nunes já deixou praticamente confirmada a entrada de Camacho como titular. Será a primeira vez que o volante entra no time principal desde o início, após a suspensão cumprida por ter caído no doping. O atleta entrou no decorrer dos dois últimos compromissos.

O restante da equipe não deve sofrer alterações. O Furacão deve seguir sem contar com o lateral-direito Jonathan, o zagueiro Lucas Halter e o volante Léo Cittadini, que estão no Departamento Médico. Com isso, o Athletico deve ir a campo com Santos; Madson, Thiago Heleno, Léo Pereira e Adriano; Camacho, Bruno Guimarães e Bruno Nazário; Nikão, Rony e Marco Ruben.