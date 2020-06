O Athletico segue agitado no mercado durante a pandemia do coronavírus e está perto de anunciar a contratação de Geuvânio. O atacante, de 28 anos, está sem clube desde que deixou o Atlético-MG, em janeiro desse ano. A informação foi dada pelo jornalista Napoleão de Almeida.

publicidade

Revelado pelo Santos, o jogador se destacou entre 2014 e 2015 e logo depois foi vendido para o Tianjin Tianhai, da China, onde ficou pouco mais de um ano, voltando ao Brasil em 2017, para defender o Flamengo. Porém, no clube carioca não repetiu as mesmas atuações de antigamente. Em um ano e meio, foram 41 jogos e três gols marcados.

Em seguida, foi para o Atlético-MG, que defendeu em 2019, mas também com números pouco expressivos. No total, foram 37 partidas e um único gol.

No entanto, por estar desempregado, o Furacão terá que arcar apenas com os custos do salário. A aposta é que ele retome a boa fase que teve quando foi comandado justamente por Dorival Júnior no Santos, em 2015. Os dois também se reencontraram no Flamengo, em 2018.

Geuvânio disputou 37 jogos pelo Galo em 2019, mas marcou apenas um gol. Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG

Atacante pelos lados, Geuvânio atua tanto pela direita quanto pela esquerda e deve brigar por posição com Nikão, Carlos Eduardo, Marquinhos Gabriel e Vitinho.

publicidade

Até aqui, o Rubro-Negro já confirmou três reforços: os zagueiros Felipe Aguilar e Edu e o atacante Walter.

+ Mais do Furacão:

+ Athletico tenta acordo com a prefeitura pra poder voltar a treinar

+ Em bate-papo, Fernandinho revela quando pode voltar ao Athletico

+ Cinco promessas que não vingaram no Athletico. E onde estão

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?