Em meio à polêmica absolvição de André de Camargo Aranha, acusado de estuprar Mariana Ferrer, o Athletico se manifestou, nesta terça-feira (3), contra a decisão da Justiça de Santa Catarina e se posicionou contra o estupro.

“Estupro culposo não existe! Estupro é estupro. O Athletico e as Gurias Furacão repudiam todas as formas de violência contra a mulher”, escreveu o clube em sua conta no Twitter, acompanhado da #justicapormariferrer.

Disque 180! Denuncie! #justicapormariferrer pic.twitter.com/oonqNfG25j — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) November 3, 2020

O empresário André Aranha – conhecido por trabalhar no meio do futebol – foi acusado pela influencer Mariana Ferrer de tê-la estuprado em uma festa em 2018. No entanto, o promotor responsável pelo caso o declarou inocente, alegando que ele não tinha como saber que a jovem estava sem condições para consentir uma relação sexual.

Desta forma, o juiz acatou a argumentação de que André não tinha a intenção de estuprar e que cometeu um “estupro culposo”. No entanto, este crime não existe na lei brasileira e, assim, ele foi absolvido pela Justiça de Santa Catarina.

O assunto tomou conta das redes sociais e outros clubes, como o Coritiba, também se solidarizaram com Mariana.

