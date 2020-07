O Athletico confirmou nesta sexta-feira (24) a renovação de contrato do meio-campo Léo Cittadini, 26 anos, até o final de 2023. Anteriormente, o meia tinha vínculo somente até o fim do ano que vem.

“Estou muito feliz, sinal de reconhecimento do meu trabalho. É um clube que me recebeu muito bem desde que cheguei. Então, poder renovar meu vinculo até 2023 é uma alegria imensa”, disse o jogador ao site oficial do Furacão.

Contratado no ano passado após passagem pelo Santos, Cittadini foi campeão paranaense, da Levain Cup e da Copa do Brasil do ano passado. Nesta temporada, o meia balançou as redes contra o Londrina na retomada do Campeonato Paranaense.

