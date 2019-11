O Athletico treinou na manhã desta quinta-feira, no CT do Caju, visando a partida contra o Botafogo no domingo, às 18h, na Arena da Baixada, pelo Brasileirão. O técnico Eduardo Barros deve promover três mudanças na equipe para o confronto do final de semana.

O zagueiro Léo Pereira retorna de suspensão e faz dupla com Thiago Heleno, enquanto o centroavante Marco Ruben também volta ao time titular após cumprir suspensão automática. O atacante Rony fez trabalhos em separado e específicos, mas não preocupa para o jogo.

Barros não pode contar com os laterais Jonathan e Adriano, o zagueiro Lucas Halter, e os meio-campistas Léo Cittadini, Bruno Guimarães e Matheus Rossetto, todos entregues ao departamento médico. Já o goleiro Santos está com a seleção brasileira e será substituído por Léo. Na sexta colocação, com 50 pontos, o Athletico pode ganhar uma posição em caso de vitória diante de Botafogo e empate ou derrota do São Paulo no clássico contra o Santos, na Vila Belmiro.

O Furacão deve ir a campo com: Léo; Madson, Léo Pereira, Thiago Heleno e Márcio Azevedo; Wellington e Camacho (Erick); Thonny Anderson, Rony e Nikão; Marco Ruben.