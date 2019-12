O Athletico terá logo no início do ano um compromisso internacional para começar embalado a temporada 2020. O Furacão foi convidado para disputar o ‘Torneio de Verão’, na Argentina, ao lado de quatro importantes times locais: Boca Juniors, San Lorenzo, Independiente e Talleres de Córdoba.

continua depois da publicidade

A competição é tradicional no país vizinho e serve como preparação para as equipes. As datas dos jogos e o formato da disputa ainda não foram divulgados, mas os duelos devem acontecer em janeiro.

A disputa ocorre, a cada ano, em uma cidade diferente e, desta vez, acontecerá em San Juan, uma província ao oeste da Argentina, junto à Cordilheira dos Andes. Será a primeira vez que o torneio ocorrerá na localidade e está sendo tratado como um grande evento esportivo, com destaque da mídia local para ‘o peso’ do time convidado, no caso o Rubro-Negro.

A informação foi confirmada pelo governador de San Juan, Sergio Uñac, à Rádio AM 1020, da Argentina, na manhã desta segunda-feira (23). Tradicionalmente, a competição acontece na região de Mar del Plata, mas Uñac destacou que passou semanas negociando para trazer a disputa para San Juan e teve êxito. Os confrontos acontecerão no estádio Bicentenário.

Há na localidade um expressivo número de torcedores do River Plate e mesmo que o time não esteja, até o momento, incluído na competição, o fato de o volante Lucho González, ex-River, poder participar do torneio com o Athletico, foi citado no site Via San Juan.

+ Mais do Furacão:

+ Athletico anuncia primeiro reforço pra próxima temporada

+ Em preparação para o Paranaense, aspirantes do Athletico vence o Rio Branco

+ Athletico vê mais um candidato a técnico dizer não